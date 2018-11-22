Sosyal Yaşam Alanı ve Çocuk Parkı Açılıyor

Bilecik
Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi
Özyörem Sitesi üzerinde bulunan alanda gerçekleştirilen sosyal yaşam alanı ve çocuk parkında çalışmalar tamamlandı.
İsmetpaşa Mahallesi Özyörem Sitesi üzerinde bulunan alanda gerçekleştirilen sosyal yaşam alanı ve çocuk parkı, mahallenin yeni cazibe merkezlerinden biri oluyor. Şehrin birçok mahallesinde önemli çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, bu kez İsmetpaşa Mahallesi Özyörem Sitesi önünde güzel bir parkı, vatandaşların hizmetine sunuyor. Daha önceleri, atıl ve kötü bir görüntüye sahip alan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile İsmetpaşa Mahallesine yeni bir sosyal yaşam alanı ve çocuk parkı olarak değerlendirildi.
Belediye Başkanı Nihat Can
, Özyörem Sitesi üzerinde gerçekleştirilen sosyal yaşam alanı ve çocuk parkı hakkında, "Bilecik Belediyesi olarak fiziki, sosyal ve kültürel alanlarda birçok önemli hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan İsmetpaşa Mahallemizde Özyörem Sitesinin üzerinde bulunan çalışmamız tamamlandı. Mahalle sakinlerimiz burada hem dinlenecekler, hem eğlenecek ve aynı zamanda çocuklarımız da burada keyifli zaman geçirecekler. Dana önce atıl olan burayı çalışmamızla mahallemize kazandırdık. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
İsmetpaşa Mahallesi,Bilecik
22 Kasım 2018 Perşembe 13:58