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Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı

Sosyalist Enternasyonal yıllık konsey toplantısı, 25 ülkeden 100 parti temsilcisinin katılımıyla Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in ev sahipliğinde ilk defa işgal altındaki Filistin topraklarında düzenleniyor.

30.07.2019 14:17 Sosyalist Enternasyonal ilk kez işgal altındaki Filistin'de toplandı
Sosyalist Enternasyonal yıllık konsey toplantısı, 25 ülkeden 100 parti temsilcisinin katılımıyla Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in ev sahipliğinde ilk defa işgal altındaki Filistin topraklarında düzenleniyor.
Fetih Uluslararası İlişkiler Komiseri Ruhi Fettuh, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen konsey toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Sosyalist Enternasyonalin dünyanın farklı ülkelerinden iktidarda veya muhalefetteki sosyalist partilerin katılımıyla Filistin'de toplanmasını uluslararası toplumun Filistin davasına desteği olarak yorumladı.
ABD'nin İsrail yanlısı tavrını kınayan Fettuh, "Bu toplantının düzenlenmesi ABD'nin İsrail lehine açıklayacağı 'Yüzyılın Anlaşması' projesine karşı mücadele eden Filistin yönetimine destektir. Ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki bağımsız devletlerini kurmaya çalışan Filistin halkının hakkını teyittir." dedi.
Filistin'i Sosyalist Enternasyonalin yıllık toplantısında Fetih Hareketi başta olmak üzere Ulusal Girişim Partisi ve Halk Direniş Cephesi temsil ediyor.
Sosyalist Enternasyonalin 25 ülkeden 100 parti temsilcisi ile Ramallah'ta başlayan toplantısı bu akşam sona erecek.

Ramallah, Filistin, Güncel

Kaynak: AA

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