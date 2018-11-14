Sosyalleşmek Beyne İyi Geliyor!

Evrim, "Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları?nın araştırmasınagöre,sosyalleşmek beyne iyi geliyor.Sosyalleşmek çok önemli,işim gereği gündebeş davete gittiğim oluyor .?Haftada en az 20 arkadaşımlagörüşüyorum..kıramayacağım dostlarım arkadaşlarımın mutlaka lansmanı ,açılışıve etkinlikleri oluyor onlara katılıyorum.Vakıf yemeklerinin neredeyse hepsinekatılıyorum.Bu koşuşturma ve tempo bana iyi geliyor.

Sosyal hayatta olmamişime de katkıda bulunuyor.Davetlerde gördüğüm arkadaşlarım,dostlarım"Evrim,benim satılık veya kiralık evim,ofisim ,villam,fabrikam,yalım,arsamya da işyerim var diyor,alım-satım ihtiyaçlarını söylüyorlar,hemen portföyümedahil edip,hem dostlarımı görmüş oluyorum hem de iş yapmış oluyorum.Eşimle bukonuda iyi anlaşıyoruz o da çok sosyal biri,çevresi var.Ama hafta sonlarıkesinlikle eşime ve çocuklarıma ait."