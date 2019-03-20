Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı

'Saltbea' hareketi ile dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, bu kez yeni bir yatırıma gündeme geldi. Sosyal medyada et tuzlama görüntüleri ile üne kavuşan ünlü kasap Nusret Gökçe, İstanbul Maçka'daki Park Hyatt oteli satın aldı.

OTELİN DEVREDİLMESİNE İZİN VERİLDİ

Doğuş Holding Grubu'nda bulunan otelin devredilmesine izin verildi. Rekabet Kurulu, Doğuş Holding bünyesindeki Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri'nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım AŞ tarafından devralınmasını onayladı.

NUSRET ARTIK TURİZM İŞİNE GİRİYOR

Habertürk'ün haberine göre, Doğuş ve Singapurlu Temasek'in Dream markası altında Nusr-Et lokantalarını işleten Nusret Gökçe bu sayede artık turizm işine de giriyor. Gökçe yaklaşık 50 milyon euro (310 milyon TL) ödeyerek İstanbul Maçka'da bulunan Park Hyatt oteli satın aldı. Gökçe'nin yeni kurduğu şirket şubat ayında 50 bin lira sermaye ile kuruldu.

SATIŞ İŞLEMİ 10 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Nusret Turizm Yatırım AŞ'nin Operasyon Sorumlusu Ahmet Kılıç turizm şirketinin bir ay önce kurulduğunu söyledi.Kılıç, "Nusret Bey artık otelciliğe giriş yaptı. Otelin satın alınması için Doğuş Grubu ile 50 milyon euroya anlaşıldı. Satış işlemi 10 gün içerisinde gerçekleşecek" diye konuştu.