15 Kasım 2018, 22:43
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Sosyetik Güzel Ebru Şancı'dan Ortalığı Karıştıracak Açıklama!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Ebru Şancı estetik yaptıranları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ebru Şancı, "Çok estetik yaptıranlar evdeki kedisine, köpeğine benzemeye başlıyor." dedi.

Kanal D'deki '2. Sayfa'ya konuk olan Ebru Şancı estetik yaptıranları kızdıracak sözler söyledi. Ebru Şancı, "Çok estetik yaptıranlar evdeki kedisine, köpeğine benzemeye başlıyor." dedi.

"ANNEANNEM BOTOKS YAPTIRSAN MI?' DİYOR"

Ebru Şancı, estetiğe karşı olmadığını ve yaptıranları yadırgamadığını ifade ederken "75 yaşındaki anneannem bile 'Acaba botoks yaptırsam mı?' diyor. Biz kadınlar yaş alıyoruz ama ruhumuz asla yaşlanmıyor. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Estetikte aşırıya kaçanlar bir müddet sonra evdeki köpeklerine benzemeye başlıyor. O sosyete dergilerine falan bakamıyorum hepsi gergin gergin geziyor" dedi. Şancı, izleyicilerden gelen ''Köpeklerine benziyor derken kimi kastettiniz?'' sorusuna ''Yok isim vermem. Köpek sahibi aşırı estetikli ünlülerden yola çıkın işte." yanıtını verdi.

Kanal D,Ebru Şancı
15 Kasım 2018 Perşembe 22:43



YORUMLAR (7)
....: Millet açlık işsizlikten kırılırken sizin gibiler arasını burasını bozdurmak için tonla para harcarsa ite bile benzeyemez ne kadar bos insanlarsiniz kalkmış birde yorum yapıyor
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.......: Sende biseye benzememissin
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ADINIZI YAZIN: Bence beygir!
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AFERİN: İlk defa doğru bir laf etmiş...ayrıca şu sosyal medyadan sürekli kedi köpek paylaşımı yapmak artık bıktırdı,insanın bırakın bakıp izlemeyi görmeye bile tahammülü kalmıyor..Birazda başka şeylere bakın hayat sadece kedi köpek üzerine kurulu değil....
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