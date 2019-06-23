23.06.2019 15:48
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan bikinili cesur paylaşım

Sosyetik güzel Eda Taşpınar cesur bikinisiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Her yazsergilediği bronz teni ve fiziğiyle büyük beğeni toplayan Eda Taşpınar , bikinili poz vermede sınır tanımıyor.

CESUR BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Yaz tatillerini Yunanistan 'ın gözde tatil beldesi Mikanos'ta geçiren ve burada çekilmiş birbirinden güzel karelerini hesabından paylaşan Taşpınar , yine Mikanos'ta çekilmiş cesur bikinisiyle objektiflere poz verdi.

Taşpınar sarı bikinisiyle verdiği pozunu yorumlara kapalı olarak paylaştı.

45 DAKİKA POZ VERMİŞTİ

İkoncan, sosyal medya hesabına yüklediği beyaz bikinili fotoğrafı için 45 dakika boyunca poz verdi. O kadar uğraşmasına rağmen bu kareyi sadece 8 bin kişi beğenmişti.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan bikinili cesur paylaşım
Yunanistan , Eda Taşpınar , Taşpınar , Magazin

YORUMLAR(5)
ADINIZI YAZIN:HARBİDEN İĞRENÇ
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TR:bu kadın reklam için paramı veriyor her sene bunu haber yapıyorsunuz
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ÖNDEKİ YAPRAK GİBİ:Yakında ince dal giyer
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DOĞRUCU:İğrenç
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