Sosyetik güzel Eda Taşpınar bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu

Her yaz sergilediği bronz teni ve fiziğiyle büyük beğeni toplayan Eda Taşpınar, verdiği bikinili bir pozla yine Instagram'ı salladı.

İtalya'da, siyah bikinisiyle çektirdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni aldı.

DAHA ÖNCE DE BEYAZ BİKİNİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Yaz tatillerini Yunanistan'ın tatil beldesi Mikanos'ta geçiren ve burada çekilmiş birbirinden güzel karelerini hesabından paylaşan Eda Taşpınar, yine Mikanos'ta çekilmiş cesur bikinisiyle objektiflere poz vermişti.

45 DAKİKA BOYUNCA POZ VERMİŞTİ

İkoncan, sosyal medya hesabına yüklediği beyaz bikinili fotoğrafı için de 45 dakika boyunca poz vermişti.