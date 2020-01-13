Sosyetik güzel Eda Taşpınar, derin bacak dekolteli pozuyla göz kamaştırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde kalmayı başaran sosyetik güzel Eda Taşpınar, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Taşpınar, Instagram hesabından derin bacak dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyetik güzelin "Seksi bir vücut şeklinden değil, ruhtaki ateşten gelir" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

FAS ZİYARETİNDE VERDİĞİ POZLARLA GÜNDEM OLDU

Birbirinden çekici fotoğraflarıyla sosyal medya takipçilerini heyecanlandıran Eda Taşpınar, Fas ziyareti sırasında çekilmiş fotoğraflarıyla gündem oldu.

Kırmızı Şehir olarak da bilinen Marakeş'e uğrayan ve buradaki gezintisi sırasında bol bol fotoğraf çektiren Eda Taşpınar, bir yılan oynatıcısının yanında poz vermeyi de ihmal etmedi. Bir ara yılanlardan birini boynuna alan ve onunla fotoğraf çektiren Taşpınar bu kareyi: "İşimiz böcek-yılan" notuyla verdi. Taşpınar'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

DAHA ÖNCE DE BEYAZ BİKİNİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Yaz tatillerini Yunanistan'ın tatil beldesi Mikanos'ta geçiren ve burada çekilmiş birbirinden güzel karelerini hesabından paylaşan Eda Taşpınar, yine Mikanos'ta çekilmiş cesur bikinisiyle objektiflere poz vermişti.