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Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu

Renkli yaşantısı ve dünyanın pek çok yerine gerçekleştirdiği seyahatler ile dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı. Taşpınar'ın söz konusu paylaşımına adeta beğeni yağdı.

07.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:44

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Eda Taşpınar, hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Instagram hesabında 563 bin takipçisi bulunan sosyetik güzel, sahilde çekilmiş üstsüz pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Taşpınar'ın söz konusu paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni aldı.

MEKSİKA TATİLİNDE BİR TABAK ÇEKİRGE YEDİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde tatil için Meksika'nın Tulum bölgesine giden ünlü ikoncan Eda Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.

Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?

Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yediMeksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu

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HABER YORUMLARI (20)
HOVARDA KIZ ASLI:BENİM NİYE BÖYLE FİZİĞİM YOK.
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DOXUOT:Derisinin üstü çıplak ama altına silikon giydirmiş.
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MEMATI:LANNN HASETLIK ETMEYIM SARAP GIBI HATUN ICMESINI BILENE TAPPP. . .
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AYLİN:Photoshoplu bunlar
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ÇAPKIN KIZ ASLI:NEHABER FISTIK.
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YAVUZ50:cahil kediden korktuğun kadar, tahsilli aslandan korkmam.
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CENGO:Arkası dönük üstsüz poza olay demem ben
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YORUMCU:Resimleri bile nasıl heyecanlandırdı beni gerçekten harika
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YAVUZ50:arkadaşlar belkide çekindi azıcık utandı kızcez onun için yüzünü vermedi resme ıhııı hııı ıhhh ıh. =;)))Pppp
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ASLI:AH BE PARASIZLIĞIN GÖZÜ KÖR OLSUN HAYATI BU HATUN GİBİ YAŞAMAK VARDI.
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