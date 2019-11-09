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Sosyetik isim Aslı Şen, tesettürlü fotoğraflarına "Araplara benzemişsin" yorumunu yapanlara cevap verdi

Sosyetenin ünlü simalarından Aslı Şen, Umre ziyareti yaptı. Kutsal topraklardan fotoğraflarını paylaşan Şen, "Bebek'te yürüyüş yaparken rahatsız olduğunuz Araplara benzemişsiniz" yorumunu yapan takipçiye verdiği cevapla dikkat çekti.

09.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:25

Youtuber ve sosyete dünyasında isim yapmış olan Aslı Şen, ziyareti için kutsal toprakların yolunu tuttu. Kutsal ziyaretten tesettürlü fotoğraflarını paylaşan Şen, "Bambaşka duygularla dönüyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin!" notunu düştü. Çoğunlukla güzel yorumlar alan ünlü isim, gelen bazı olumsuz yorumlara ise cevap vermekten kaçınmadı.

"ARAPLARA BENZEMİŞSİN"

Takipçileri tarafından tesettürlü fotoğraflarına iltifat alan Şen, bir takipçisinin " Allah kabul etsin. Yazın 'te yürüyüş yaparken rahatsız olduğunuz Araplara benzemişsiniz" yorumuna " Evet Arapların yerlere çöp atmasından, deniz kenarına sofralar kurmalarından rahatsız oldum. Kapanmasından veya görüntülerinden değil" sözleriyle cevap verdi.

"NEYSEM O ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM"

Şen bir başka takipçisinin "Bundan sonra makyaj yapmak açık giyinmek yok. Dünya işlerinden eliniz çekmelisiniz ki gittiğinize değsin" yorumuna "Neysem o şekilde devam edeceğim inşallah" ifadeleriyle karşılık verdi.

"BELKİ BİR TAKİPÇİME VESİLE OLURUM"

Umre fotoğraflarını büyük keyifle paylaştığını dile getirenAslı Şen, güzel mesaj atan takipçilerine teşekkür ederek "Bana çok iyi geldi, belki bir takipçime vesile olurum, hatırlatırım ona da benim kadar iyi gelir. Oradayken değil ama döndükten sonra paylaşmaktan çok keyif aldım" dedi.

ASLI ŞEN KİMDİR?

1977 yılının Eylül ayında aslen İstanbul'da dünyaya gelmiş Başak burcudur. Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından yurtdışında pazarlama üzerine de eğitim almıştır. Daha sonra İstanbul'a dönmüş ve 1.5 sene kadar bir prodüksiyon firmasında çalışmış ardından 2 sene halkla ilişkiler alanında tecrübe edinmiştir. Evli olduğu dönemdede çalışmış ancak hamileliğin ardından çalışmayı bırakmıştır. Aslı Şen günümüzde ise girişimci, Youtuber ve kozmetikçi olarak iş hayatını sürdürmektedir.

Sosyetik isim Aslı Şen, tesettürlü fotoğraflarına

Aslı Şen, Bebek, Umre, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
HASAN:Hac yapınca en ufak bir özellik yada ayrıcalık kazanmazsınız, git gitme aynısın, gittikten sonra şöyle yapın nedemek, hacı diye bir kavramda yok, adam gibi yaşayacaksın bunun için hacmı lazım, Hac yaptın bundan sonra uygun yaşarsın demek salaklık, her daim öyle olacaksın, yahu ne akıl yoksunu insanlarsınız siz be, açında Kurana bakın Tevrata bakın yalan yanlış uydurma yazılmış ama İncile bakın, diğer Hak dinlere bakın, bakın bakalım hepsinde ortak yan ne?
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SB:Kim ne giyerse giysin , nasıl giyinirse giyinsin , karışılmamalı.
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NEVİN KİLİC - TEKİRDAĞ:sayın aslı hanım. sizin ve şen ailesinin hayranıyım. zenginlik, liks içinde bile alçakgönüllü, pırlnta gibi insanlarsınız. sizleri çok seviyorum. her gece dua ediyorum sizler için. bol maddi kazanç, aşırı lüks hayat, huzur ve mutluluğunuzun daim olması için dua ediyorum. hayranınızım. saygılar.
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ALPTURK:bız turkuz 80 yıl oncekı kıyafet devrımızdekı ataturkun fotoraflarında yer alan o modern guzel gıyımlı kadınları gormek ıstıyoruz her yerde. . . . . . . ıslmıyet sacta basta degıl kalpte ve yaptıgınız ıbadetlerdedır. . . . . öcü gıbı gıyınmeye gerek yok. . . .
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TOSUNPAŞA:SAHTEKARLIKDAN BAŞKA BİŞEY DEĞİL ÖRTÜNMEYLE İSLAMİYET YAŞANMAZ DOĞRULUK VE VİCDAN OLMADAN
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NİRVANA:Devir değişti . Artık örtünmek para kazandırıyor . Avantaj sağlıyor . Popülerlik katıyor gibi . Bu yüzden akıllı kadınlar da örtünmeye başladı . İnançla alakası olduğunu zannetmiyorum . Tanrı kadınların örtünmesini istese kadınlar çıplak doğmazdı . Tanrı her şeye muktedirse kadınları kapalı isterse onları tavuskuşu gibi güzel ve örtülü yapardı . Tanrının böyle bir şeyi istediğini düşünenler ortalamaa zekanın altında olmalı . Ya da çocukluktan gelen beyin yıkama sonucu . . .
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HAKAN SOYSAL:Tanrı insana akıl irade ve karşısına da nefis şeytan adlı 2 düşman verdi. Evet istese kapalı yaratırdı. İmtihan etmek için. Kim içinde açılmak güzelliğini göstermek hissi olduğu yani nefsi istediği halde Allah için örtünürse işte burda Allahın gerçek bir kulu olduğunu isbat eder
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BİRİKEDİMİ7:çok yakışmış, islamiyeti yaşamak için arap mı olmak lazım, inşallah özüne dönmeyi herkese nasip etsin
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HAKAN:Ben Türküm özümde zaten olan bu tip giyinme değil, ayrıca İslamda kafa örtme kara çarşaf falanda yok, Kurana bakan yok, arap kılığını araplar giysin dini kural diye masal anlatmayın, Kuranda hangi ayette başınızı örtün yazıyor gösterin, direk tercümesine bakacaksınız, kelime anlamına. . . .
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VATANDAŞ:AMA BENZEMŞSİN.
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