Sosyetik isim Süreyya Yalçın, bir davete mayosuyla katıldı

Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın kıyafet tercihiyle yine çok konuşuldu.

ÇİZMELERİNİ HİÇ ÇIKARMIYOR

Tatiline başladıktan sonra her gün farklı bir mayo ile dikkatleri üzerine çeken Yalçın, bu yıl beyaz ve püsküllü çizme modasının da öncülerinden oldu.

DAVETE MAYO İLE KATILDI

Sosyetik isim sahilde giydiği çizmelerini ayağından hiç çıkarmıyor. Öyle ki sosyetenin gözde ismi ünlülerin de katıldığı bir gözlük markasının tanıtımına mayosu ve beyaz püsküllü çizmeleriyle katıldı.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM OLDU

Posta'nın haberine göre davetin en ilgi çeken ismi Süreyya Yalçın oldu. Elbise yerine mayo giymeyi tercih eden Yalçın, püsküllü çizmelerini marka çantası ile kombinledi.