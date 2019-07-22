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Sosyetik isim Süreyya Yalçın, bir davete mayosuyla katıldı

Sosyetenin tanınan ismi Süreyya Yalçın bir davete mayosu ve uzun beyaz çizmeleriyle katıldı.

22.07.2019 09:22 Sosyetik isim Süreyya Yalçın, bir davete mayosuyla katıldı

Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın kıyafet tercihiyle yine çok konuşuldu.

ÇİZMELERİNİ HİÇ ÇIKARMIYOR

Tatiline başladıktan sonra her gün farklı bir mayo ile dikkatleri üzerine çeken Yalçın, bu yıl beyaz ve püsküllü çizme modasının da öncülerinden oldu.

DAVETE MAYO İLE KATILDI

Sosyetik isim sahilde giydiği çizmelerini ayağından hiç çıkarmıyor. Öyle ki sosyetenin gözde ismi ünlülerin de katıldığı bir gözlük markasının tanıtımına mayosu ve beyaz püsküllü çizmeleriyle katıldı.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM OLDU

Posta'nın haberine göre davetin en ilgi çeken ismi Süreyya Yalçın oldu. Elbise yerine mayo giymeyi tercih eden Yalçın, püsküllü çizmelerini marka çantası ile kombinledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Süreyya Yalçın, Bodrum, Miami, Magazin

YORUMLAR (5)
MURO: Yazın çizmeyle geziyor oldu olacak gocukda giyseydi iyi olurdu
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DON Kİ(Ş)LOT: O DAVETE BEN DE TIMANIMLA KATILMAK İSTERDİM
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HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK: BU KADIN AZCIK GÜZEL OLSA NE YAPARDIK ACABA
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DERYA: bronzlaşıcam derken köseleye dönmüş.
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HEKİM: hastalikdir
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