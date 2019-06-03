Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 1,8 milyon TL'ye araba aldı

İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da konuşulan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe kendini ödüllendirdi. Son zamanlarda yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Gökçe, son olarak kendine son model bir araba aldı.

YATIRIMLARINA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü işletmeci, hayalini gerçekleştirerek, Maçka'da bulunan Park Hyatt Oteli'ni de satın almıştı.

YENİ ARABASI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Habertürk'te yer alan habere göre; Dönem dönem yaptığı harcamalarla gündeme gelen Nusret, yeni arabası için kesenin ağzını açtı. Gökçe, AUDI'nin en lüks otomobillerinden biri olan A8L satın aldı. Ünlü işletmecinin yeni arabasının değeri ise yaklaşık 1,8 milyon TL. Lüks aracın bilinen özelliklerinden biri de masaj özelliğini olması.

Gökçe, geçtiğimiz hafta düzenlenen Cannes Film Festivali'ne davet edildi ve kırmızı halıda meşhur tuz serpme hareketini yaparak poz verdi.

Kaynak: Diğer