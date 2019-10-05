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Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Mikonos'tan Türkiye'ye 10 kiloluk kaya getirerek cam fanusa koydu

Et tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Yunan adası Mikonos'ta 10 kilo ağırlığındaki bir kayayla ağırlık antrenmanı yaptı. Gökçe, antrenman yaptığı 10 kiloluk kayayı Türkiye'ye getirterek cam fanusun içine aldı.

05.10.2019 08:56

Et tuzlama hareketiyle dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, son yaptığıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Hayatının büyük bir kısmını spora ayıran Gökçe, son olarak Mikonos'ta 10 kiloluk kayayla antrenman yaptı. Gökçe daha sonrada 10 kilo ağırlığındaki kayayı Türkiye'ye getirdi.

YUNAN ADASINDAN KAYA GETİRTTİ

İstanbul, New York, Miami, Dubai ve Abu Dabi'de restoranı olan Nusret, geçtiğimiz günlerde beline büyük bir taş bağlamış ve verdiği pozları Instagram'da paylaşmıştı. Gökçe, antrenmanlarında kullandığı kayayı Türkiye'ye getirerek cam fanusun içine koydu.

KAYAYI CAM FANUSA KOYDU

Nusret Gökçe, o kayayı Etiler'deki restoranında cam muhafaza içinde sergilemeye başladı. Kayanın önünde poz veren Gökçe, o anların fotoğrafını "Sence bunun değeri ne kadardır?" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Mikonos'tan Türkiye'ye 10 kiloluk kaya getirerek cam fanusa koydu

Nusret Gökçe, Türkiye, Gökçe, Magazin


YORUMLAR(31)
ÄÄÄ:adam isi biliyor tas ile reklam yapiyor simdi enayi dolar tasi görmeye gelsin enayi paralari
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CETO:harika vucut yapmis kardesim bir vucutcu olarak tebrik ediyorum . . muhtesem yola devam aci yok rocky aci yok
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MİSAFİR:kesin etlerde şarbon kaptı taşlarda medet umi bu kıroooooo daş o daş konuşmaz ağlamaz sa ne getirisi oli kıro
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İSMAİL KARA:Abi hazımsızlıktan hasetlikten biyere gelemiyonuz...
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YOZGATLI:NUSRET TÜRK DEĞİLDİR
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REALİST:yemin bu adam 1 numara ister sevin ister sevmeyin adam dunyaca taninan ve tek turk
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VATANDAŞ:adam taşı parçalayıp satmaya kalksa 100 müşteri hazır bence
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ANKARA:Kalem tutmayı bilmiyor varoş...
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REZİL:Sen tuttun da ne oldu zibidi onun kadar faydan varmı memlekete adam on bin kişi çalıştıror ...sen boş boş gargara yapıyorsun
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ATCAN:kırıkmı la bu adam
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