Haberler » Magazin » Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin davalık olduğu 4 garsondan itiraf: Mafya babası gibi davranıyordu - Magazin

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin davalık olduğu 4 garsondan itiraf: Mafya babası gibi davranıyordu

Bahşişlerini alamadıkları ve mobbing gördükleri gerekçesiyle sosyetik kasap Nusret Gökçe'ye dava açan 4 garson, Nusret'in kendisini mafya babası gibi gördüğünü ve kendilerine öyle davrandığını söyledi.

11.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:08

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen sosyetik kasap Nusret Gökçe, New York'taki lokantasında çalışan 4 garsonuyla mahkemelik oldu. Dava sonrası konuşan 4 garson, Gökçe'nin özel hayatıyla ilgili kimsenin bilmediği bir detayı ortaya çıkardı.

1 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ünlü işletmecinin yanında çalışan Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş "Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı" iddiasıyla Nusret Gökçe'ye dava açmıştı. ABD mahkemesi ise Nusret Gökçe'nin 237 bin dolar yani 1 milyon 226 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

"GÜNDE 750 BİN TL CİRO YAPIYORDU"

Gökçe'ye dava açan 4 garson, New York Daily New Gazetesi'ne konuşarak kimsenin bilmediği bir detayı ortaya çıkardı. Çalışanlar, Gökçe hakkında şunları söyledi: "Nusret, New York'taki şubesinden günde 130 bin dolar (750 bin TL) ciro yapıyor. Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar (11 bin 500 TL) ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu."

"BEN ADIM NUSRET, BEN NE DERSEM O OLUR"

"Nusret bize diktatör gibi davranıyordu. Bize 'Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur.' diye bağırıyordu. Sürekli izlediği 'Scarface' (Yaralı Yüz) filminin etkisindeydi. Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu."

ZİRVE HIRSI YÜZÜNDEN SÜREKLİ SUÇ İŞLEYEN BİR KARAKTER

Al Pacino, 1983 yapımı Scarface'in (Yaralı Yüz) başrolünde oynamıştı. Brian DePalma'nın yönettiği filmde Al Pacino'nun oynadığı mafya babası 'Tony Montana' geldiği yerden daha yükseklere ulaşmak için iddialı, cesur girişimlerde bulunan ve zirve hırsı yüzünden sürekli suç işleyen bir karakterdir.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin davalık olduğu 4 garsondan itiraf: Mafya babası gibi davranıyordu

Nusret Gökçe, Gökçe, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
EGEMEN:Eeee kim bunu şımarttı...
Yayından Kaldır
4 5
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
12:25 Enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede kalan Çağla Şıkel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
12:17 "Süper İyi Günler" Tohum Otizm Vakfı yararına sahneleniyor
12:06 Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin davalık olduğu 4 garsondan itiraf: Mafya babası gibi davranıyordu
10:42 Kuruluş Osman dizisinin son fragmanı kafaları karıştırdı
10:24 Derya Uluğ, İzmir'de konser verecek
12:25 Enfeksiyon nedeniyle bir hafta hastanede kalan Çağla Şıkel, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
12:06 Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin davalık olduğu 4 garsondan itiraf: Mafya babası gibi davranıyordu
10:42 Kuruluş Osman dizisinin son fragmanı kafaları karıştırdı
11:04 Oyuncu Cem Hünal, kavga ettiği kişinin evini bastı
09:42 Fenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:46:28