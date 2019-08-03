Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin restoranında ilginç evlilik teklifi

Bir genç, sosyetik kasap Nusret'in Yunanistan'ın Mikonos adasındaki mekanında sevgilisine evlenme teklifi etti. Et sunumlarıyla herkesin dikkatini çeken Gökçe de evlilik teklifine dahil oldu.

KABURGANIN ÜZERİNE TEKTAŞ KOYDULAR

Genç adam, sevgilisi için aldığı tek taşı etin üstüne koydurdu ve servisi Nusret yaptı. Nusret, etin üzerindeki yüzüğü bıçak yardımıyla gence uzattı. Evlilik teklifinden habersiz olan genç kadın ise o anları kayda aldı. Yüzüğün kendisine alındığını öğrenen kadın, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Teklif karşısında mutlu olan genç kadın, "Evet" dedikten sonra sevgilisini öpücüklere boğdu. Çiftin mutluluğunu paylaşan Nusret ise servis etmek için dilimlediği etleri çifte yedirdi. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Gökçe ise bu anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.