Sosyolog Hüsamettin Arslan'ın kitapları üniversitede yaşayacak

Merhum sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, vefatının ikinci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenecek programda ailesi ve dostlarının katılımıyla anılacak. Anma programının ardından Arslan'ın kitaplarından oluşan koleksiyonun açılışı gerçekleştirilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın koordinesiyle hazırlanan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ı Anma Programı, 25 Aralık'ta FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Dr. Mihriban Şenses, Doç. Dr. Bengül Güngörmez, Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Doç. Dr. Mustafa Aksoy ve Arslan'ın kardeşi Muammer Arslan'ın konuşmacı olduğu anma programının ardından, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Koleksiyonu'nun açılışı gerçekleştirilecek. Vefatının ardından Arslan'ın sosyoloji ağırlıklı kitapları kardeşi Muammer Arslan tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlandı. 2 bin 600 kitaptan oluşan koleksiyona Arslan'a ait çalışma masası ve birkaç özel eşyası da dahil edildi.

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, 2 Ocak 2018'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden olan Arslan, bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışma olan "Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" adlı eserin müellifiydi.

HÜSAMETTİN ARSLAN KİMDİR?

12 Ocak 1956 Ordu doğumlu olan Hüsamettin Arslan, Tunceli Öğretmen Okulu'nun ardından 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal İdari ve Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1979-1981 yılları arasında aynı fakültede yüksek lisans yaptı ve "19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Sanayileşme Girişimleri" konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Doktorasını 1986-1991 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yaptı. "Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" adlı doktora tezi, bilim sosyolojisi alanında ülkemizdeki ilk akademik çalışma olma özelliğini taşıyor. Paradigma Yayınevi'nin kurucusu olan Arslan, bilimsel bilgi ve bilim üzerine yazılmış onlarca makaleyi ve sosyoloji alanında birçok kitabı Türkçeye kazandırdı. Hüsamettin Arslan son olarak Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde bölüm başkanı olarak görev yapıyordu.

KİTAPLARI:

Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, Paradigma Yayınları, 1992

Twitmania Etnomania Şiddetmania, Pınar Yayıncılık, 2016

ÇEVİRİLERİNDEN BAZILARI:

Bilim Dedikleri/Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Alan Chalmers, Vadi Yayınları, 1990

Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Barry Barnes, Vadi Yayınları, 1990

Sözün Düşüşü, Jacques Ellul, Paradigma Yayınları, 1998.

Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Susan Hekman, Paradigma Yayınları, 1999

Postmodern Toplumsal Analiz ve Postmodern Eleştiri, John W. Murphy, Paradigma Yayınları, 2000