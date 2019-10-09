Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kıraathanesi'nde Sosyoloji Bölümü tarafından oryantasyon programı kapsamında ilki düzenlenen "Sosyoloji Bölümü Tanışma Çayı" etkinliği gerçekleştirildi.



Etkinlikte birinci sınıf öğrencilerinin hem bölümü tanımaları hem de bölümdeki ikinci sınıf öğrencileriyle tanışıp iletişimlerini kuvvetlenmeleri hedeflendi.



Bu tanışma programı sayesinde öğrenciler, bölüm öğretim elemanlarıyla tanışma ve üst dönemdeki arkadaşlarıyla iletişime geçme imkanı buldular. - KİLİS

Kaynak: İHA