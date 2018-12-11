Sosyoloji Öğrencilerinden Polislere Ziyaret

11 Aralık 2018 Salı 16:42



11 Aralık 2018 Salı 16:42

Afyon Kocatepe Üniversitesinde okuyan Sosyoloji Bölümü öğrencileri, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisleri ziyaret etti.AKÜ Sosyal Birlik ve Fikir Kulübü öğrencileri, 2 yıl önce 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen bombalı saldırının ikinci yılı dolayısıyla taziye ve destek vermek için Eski Polis Okulunda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.Ziyarete katılan Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'a çiçek veren öğrenciler adına konuşan Ebru Yılmaz, 2 yıl önce gerçekleşen ve 36'sı polis 44 kişinin yaşamını yitirdiği hain saldırı dolayısıyla taziyede bulunduklarını söyledi.Saldırının kendilerini çok etkilediğini ve bundan dolayı polisin her zaman yanında olduklarını göstermek istediklerini aktaran Yılmaz, polislere başarılar diledi.Emniyet Müdürü Yıldız ise üniversite öğrencilerinin ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.Yıldız, saldırının tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu hatırlatarak, "Ziyaret bizi çok mutlu etti. Ayrıca çok gururlandırdı. Özellikle üniversite öğrencilerimizden böyle bir girişim olması motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkardı. Ben arkadaşlarımızın gösterdiği bu hassasiyetten dolayı teşkilatım ve kendim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetler bizi çok mutlu ediyor. Kardeşlerimizin 24 saat bizim yanımızda olduğunu, dualarının bizimle olduğunu bilmek bize ayrı bir güç veriyor." diye konuştu.Afyonkarahisar Emniyet Teşkilatı olarak üniversite öğrencileriyle birlikte olmak için ayrı bir gayret gösterdiklerini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:"Umarım bu tür ziyaretler tüm Türkiye'ye örnek olur. Çünkü biz bu çocuklarımızın daha huzurlu bir ortamda eğitim almaları için çalışıyoruz. Jandarma ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz en üst seviyede güvenlik önlemi almaya gayret gösteriyoruz. Onlar da sağolsunlar bizi düşünüyorlar. Bizim tek beklentimiz onların eğitimlerini alıp, bu ülkeye faydalı bireyler olmalarını sağlamak. Bundan da hiç şüphemiz yok. Umarım tüm üniversitelerde buna benzer etkinlikler olur. Olması gereken de budur. Biz onlar için varız, onlar bu ülke için var. Bu birlikteliği hiçbir nifakın bozamayacağını da buradan belirtmek istiyorum."Daha sonra öğrenciler ve çevik kuvvette görevli polisler, birlikte kendileri için hazırlanan ikramlardan aldı.Öğrencilere saldırıyla ilgili kısa film gösterimi yapıldı.