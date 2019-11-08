Haberler » Güncel » Sosyoloji öğrencilerine sosyal hizmet semineri - Haber

Sosyoloji öğrencilerine sosyal hizmet semineri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünce, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü öğrencilerine yönelik şiddet mağduru kadınlara yönelik sosyal hizmet konusunda seminer düzenlendi.

08.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:45 Sosyoloji öğrencilerine sosyal hizmet semineri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünce, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü öğrencilerine yönelik şiddet mağduru kadınlara yönelik sosyal hizmet konusunda seminer düzenlendi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş, sosyoloji öğrencilerine kadın hizmetleri konusunda eğitim verdi.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile devletimizin kadınlara sahip çıktığını belirten Gökdaş, "Kadının Statüsü kapsamındaki hizmetlerimizin temel amacı; kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamaktır. Kadına Yönelik Hizmet Çeşitlerimiz; Kadın Konukevi aracılığıyla sunulan Koruma, bakım ve Eğitim Hizmeti, ŞÖNİM aracılığıyla Önleyici ve Tedbir Kararı İzlemesi, Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmeti ve Eğitim Programlarıdır. Erzurum'da kurulan kadınlara yönelik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, doğuda ilk kurulan merkez olma özelliğini taşımaktadır. ŞÖNİM, Şiddetin önlenmesi ile koruyucu önleyici ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, yedi gün yirmi dört saat çalışmaların yürütüldüğü kuruluşumuzdur. Hizmetleri üç başlıkta toplarsak; Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesi Şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler, Şiddeti uygulayan kişilere karşı tedbirler olarak özetleyebiliriz" dedi.

Gökdaş seminer sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36   Cezaevinden itiraf, cinayeti çözdü
15:36   Kuşlar klima motorlarına yuva yaptı, iş merkezinin bakım onarım çalışmaları durduruldu
15:36   Tokat'ta Bizans ve Osmanlı dönemine ait 15 sikke ele geçirildi
15:36   Ödemiş Adliyesi'nde fidan dağıtımı
15:36   Giresun Çevre Yolu Projesi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:37:35