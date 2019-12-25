Haberler » Güncel » Şota, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi - Haber

Şota, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'a bir sezonda 3 kupa kazandıran Şota Arveladze ligin en iyi teknik direktörü seçildi.

25.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:50 Şota, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi
Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'a bir sezonda 3 kupa kazandıran Şota Arveladze ligin en iyi teknik direktörü seçildi.
Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından başkent 'te düzenlenen törenle, futbolda 2019 yılının en iyilerine ödülleri verildi.
Basın mensupları ve vatandaşlar arasında düzenlenen anketin ardından belirlenen listeye göre, Özbekistan Süper Ligi'nde Pakhtakor'a Süper Lig şampiyonluğu, Özbekistan Kupası ve Lig Kupası'nı kazandıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik adamı ödülüne layık görüldü.
Öte yandan, ligde en çok gol atan Pakhtakor'un forvet oyuncusu Dragan Çeran ise Özbekistan Süper Ligi'nde forma giyen en iyi futbolcu oldu.

Şota Arveladze, Özbekistan, Taşkent, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:36   Akşehir'de çöp konteynerleri yenileniyor - Haber
12:36   Kayseri'de firari 20 hükümlü yakalandı - Haber
12:36   Filipinler'de Ursula tayfununda 1 kişi öldü - Haber
12:35   Yunanistan Dışişleri Bakanı, Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayinine katıldı - Haber
12:34   Ergenliğin kötü sürprizi skolyozda ezber bozan araştırma - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:44:22