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Şota ve Arçil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Özbekistan'ın Pakhtakor Kulübünün teknik direktörü eski Gürcü futbolcu Şota Arveladze ile ikizi Arçil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

28.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:29
'ın Pakhtakor Kulübünün teknik direktörü eski Gürcü futbolcu Şota Arveladze ile ikizi Arçil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Trabzon 'un unutulmaz ikizleri Şota ve Arçil kardeşler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Oylamaya katılan Şota ile Arçil oylarını, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarından yana kullandı.
Fotoğraf oylamasının ardından AA muhabirine konuşan Arçil Arveladze, "Bizim bildiğimiz kadarıyla AA, 2020'de kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. Öncelikle Ajansı tebrik ediyoruz. Şota ile 3 kategoride beğendiğimiz fotoğraflara oy verdik." ifadelerini kullanarak oylamaya katılmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Şota ise yaptığı açıklamada, "Ajansın tüm çalışanlarının, oylamaya katılanların ve tüm Türkiye'nin en içten şekilde yeni yılını kutlar, her şeyin istedikleri gibi olmasını dileriz." değerlendirmesinde bulundu.
Şota ve Arçil, AA'nın

Shota Arveledze, Özbekistan, Güncel

Kaynak: AA


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