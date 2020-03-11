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Souad Massi, ruhu dinlendiren sesiyle dün akşam CRR'de sahne aldı

Cezayirli gitarist şarkıcı Massi, folk ve pop melodilerin harmanladığı yeni albümünden şarkılar seslendirdi.

11.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:46
Souad Massi, ruhu dinlendiren sesiyle dün akşam CRR'de sahne aldı

"Oumniya" adlı parçayla başlayan konserde ünlü sanatçı, "Kilyoum", "Hayati", "Ban Koulchi", "Je Chante", "Ya Kelbi", "Nawsik" ve "Raoui"nin de arasında bulunduğu Arapça ve Fransızca şarkılarını seslendirdi.

Souad Massi'ye gitarda Abdenour Djemai, kemanda Mokrane Aldani, perküsyonda Rabah Khalfa ve Esteban Sotolongo Zapata eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Souad Massi, Güncel

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