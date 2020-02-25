Souad Massi yeni şarkılarıyla martta CRR'ye konuk olacak

Geleneksel müzikleri, folk ve rock ile buluşturduğu özgün tarzıyla dünya müziği arenasında önemli kadın şarkıcılar arasında yer alan Cezayirli sanatçı Souad Massi, İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek.

Magreb'in Tracy Chapman'ı olarak anılan Massi, 10 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alacak.

Folk müzikten aldığı ilhamla ve gitarıyla çağdaş dünya müziğinde yer edinen ünlü sanatçı, konserde, pop ve folk melodilerini harmanladığı yeni albümü "Oumniya"nın yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirecek.

Sanatçının kaleme aldığı 13 şarkılık, İngilizce adı "My Wish" olan albümde Massi, çoğu Arapça olmak üzere, Fransızca olarak 2 şarkı yorumluyor.

Kaynak: AA