Soul Filmi

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Yukarı Bak ve Ters Yüz'ün yönetmeni Pete Docter imzasını taşıyan Soul, izleyiciyi New York sokaklarından alıp, hayallerimiz, tutkularımızın nerden geldiğini ve hayatın en önemli sorularını keşfetmek üzere, kozmik alemlere götürecek.Pete DocterAnimasyonSoulPixar Animation Studios2020ABDİngilizceUIP Türkiye19.06.2020