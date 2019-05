Soul House Müziğin Fenomen İsmi Black Coffee Bodrum'da!

2005'ten bu yana çeşitli müzik otoriteleri tarafından 20'den fazla ödüle layık görülen, elektronik müziği caz ve soul müzikle baharatlandıran Güney Afrikalı DJ, prodüktör, söz yazarı ve şarkıcı Black Coffee, 6 Haziran gecesi "Limits Off Presents Black Coffee" konseriyle Bodrum Xuma sahnesinde olacak.

İstanbul'da ve Çeşme'de müzikseverleri coşturan Black Coffee, bir sonraki durağı olan Bodrum'u da sallayacak!

Drive adlı parçası Spotify'da 26 milyondan fazla kez dinlenen; Embrace, Wish You Were Here, Your Eyes ve Muye gibi şarkıları büyük ilgi gören, asıl adı Nkosinathi Innocent Maphumulo olan Black Coffee, uzun yıllar Afrika müziği üzerine çalıştı.

Müzisyen, çıkış yaptığı 2005'ten bu yana soul house ve afro funk tarzı müziği geniş kitlelerle buluşturdu. Hugh Massekela'nın "Stimela"sına getirdiği yeni yorumuyla da büyük ilgi çeken Black Coffee, ardından peş peşe yayınladığı long play'lerle dünya müzik piyasasında kendine sıkı bir yer edindi.

