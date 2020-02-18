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Southampton, Mario Lemina'yı kiralık ya da bonservisiyle elinden çıkaracak

İngiltere basını, Galatasaray'ın yeni sezonda da devam etmek istediği Gabonlu Mario Lemina'nın Southampton'ın planlarında yer almadığını yazdı. Gazetelere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle elden çıkarmayı düşünüyor.

18.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:50

Şimdiden yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan 'da gözler Mario Lemina'da. Sarı-Kırmızılılar, 'dan 1 yıllığına kiraladığı Gabonlu futbolcuyu yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

İngiliz basını, Premier Lig performansı beklentilerin altında kalan Lemina'nın Southampton'ın yeni sezon planlamasında yer almadığını yazdı. Gazetelere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle elden çıkarmayı düşünüyor.

İLK HEDEF KİRA!

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle eli kolu bağlı olan Galatasaray yönetimi ilk planda Lemina'yı 1 sezon daha kiralamak için girişimlerde bulunacak.

(Takvim)

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Southampton, Mario Lemina'yı kiralık ya da bonservisiyle elinden çıkaracak

Galatasaray, Southampton, Spor


HABER YORUMLARI (5)
RECEP:futbolcu yeterki gönlünü koysun canımızı yesin. ha buyalnız gs için değil bütün süperliğ takımları için geçerli neticede yine kazanan türkiyemin futbolu olur.
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YAŞLI KURT:Sadece şov yapiyo. Bitiriciligi yok laaa
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RECEP:alacağız çünkü onyekuru lemina gibi avrupa görmüş futbolcular galatasaraya gelince kendilerini buluyorlar burada aile ortamı var burada takımdaşlık var para nedir ki mühim olan insanlık işte bizede böyle yolarkadaşları lazım onun için almamız gerek. birde engüzeli onyekuru takımdan koca bir sezon ayrı kaldığı halde sanki hiç ayrılmamış gibi uyumsorunu yoktur.
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ADINIZI YAZMAYIN:Lamela iyi topçu kaçırmamak gerek
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AL AL AL:DÜŞÜNME AL AL AL
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