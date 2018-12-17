Souvenir'da Balkan Rüzgarı

Tamamı Balkan kına geceleri ve kostümlerinden oluşan 2019 kreasyonunun tanıtıldığı defilede 35 mankenin görev aldı. Firma sahibi Ayşegül Duğan, 2 kızıyla birlikte hazırladığı kreasyonlarını Balkan toplumuna sunmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Firmamız, sadece kına ve Balkan kostümünü kişiye özel olarak İzmir'de yapan tek firmadır. Artık kurumsallaşma yolunda hızla ilerlemekteyiz. Bugün Türkiye sınırlarını aşmış müşteri portföyü ile hızla büyümektedir. Kızlarım Merve ve Gökçe ile bir hayal için yola çıkıp kısa sürede gerçeğe dönüştürdük. Şimdi çok daha büyük yeni hayallerimizi hızla gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Defilede Çamdibi Bandosu ile sona ererken Merve Duğan , Souvenir Hediyelik Eşya Günleri'nde bulunan standlarında değişik aktivitelerle devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler