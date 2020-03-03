Şövalye Filmi

Bir grup adam kış sezonu balık avı için yatlarında seyahat etmektedir. Yolculukları sona ermek üzereyken mekanik bir problem yaşanır ve içlerinden birinin önerisiyle o çözülene dek Chevalier adı verilen oyunu oynamaya karar verirler. Vakit öldürmek için başladıkları bu oyun yolculuğun kalan kısmında herkesi etkisi altına alan esaslı bir yarışa dönüşecektir.Yönetmen:
Athina Rachel Tsangari Senaryo:
Efthymis Filippou, Athina Rachel Tsangari Oyuncular:
Yiorgos Kendros, Panos Koronis, Vangelis Mourikis, Makis Papadimitriou, Yorgos Pirpassopoulos, Sakis Rouvas, Giannis Drakopoulos, Nikos Orphanos, Kostas Filippoglou, Katerina VranaFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
ChevalierYapımcı Firma:
The Match FactoryYapım Yılı:
2015Yapım Ülkesi:
YunanistanOrijinal Dili:
YunancaFilmin Süresi:
105 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
01.01.2070 Şövalye Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.