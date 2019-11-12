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Şovmen Mehmet Ali Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak

Bir hafta içinde iki kere hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, bugün ameliyat olacak. Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu için tedavi altına alınan Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak.

12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:53

Kaçış sendromu nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta iki kere hastaneye kaldırıldı. Beyin damarları tıkanan Erbil, bugün ameliyat olacak.

OMURİLİĞİNDEN SIVI ALINACAK

Snob Magazin'de yer alan habere göre: Ünlü şovmen bugün omurilik ameliyatı olacak. Apar topar ameliyat olmasına karar verilen Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak. Mehmet Ali Erbil'e bu zorlu sürecinde abisi Mustafa Erbil ile yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik ediyor.

BİR HAFTADA İKİ KEZ HASTANELİK OLMUŞTU

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmış, tedavisi bittikten sonra da taburcu edilmişti. Önceki gün de iki beyin damarından tıkanıklık olduğu öğrenilen Erbil, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Beyin damarları tıkanan Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldıBeyin damarları tıkanan Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı

Kalp spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma kaldırıldıKalp spazmı geçiren Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle hastaneye gittiMehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle hastaneye gitti

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak

Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (4)
CERRAH:omurilik sıvısı almak ameliyat sayılmaz ki. Hatta operasyon bile değil. Abarttıkça abartın.
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MEMLEKETİM:Ölüm ignesi vursun doktor. Bosuna masraf.
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BİRİKEDİMİ7:ALLAH rahmet etsin, sanat camiasının başı sağolsun
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