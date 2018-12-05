Sovyet Sonrası Bağlamda İslam ve Orta Doğu Çalışmaları" Konferansı

Erivan
Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Hovhannisyan, "Sovyet sonrası bağlamda İslam ve Orta Doğu
çalışmaları" başlıklı konferans verdi.
İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü tarafından "Çarşamba
Konuşmaları" kapsamında Süleymaniye
Külliyesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Hovhannisyan, Ermenilerin İslam'a ve Müslümanlara olan ilgisinden bahsetti.
Hovhannisyan, Ermeni halkının İslam'a olan ilgisinin 7. yüzyılda başladığını ve İslami eserlerin ilk düzgün çevirilerinin o dönemde yapıldığını kaydetti. Ermenistan
'da yapılan İslam çalışmalarına değinen Hovhannisyan, Ermenistan'da İslami konular üzerine çalışan merkezler ve enstitüler olduğunu belirterek, bunlardan birisinin de Erivan Devlet Üniversitesindeki Oryantalizm ve Şark Çalışmaları Bölümü olduğunu söyledi.
İslam'ın temel ilkelerinin 20. yüzyılın başlarından itibaren üniversitelerde çalışılmaya başlandığına dikkati çeken Hovhannisyan,"O dönemde Sovyet rejimi altında İslami konularda ders vermek çok zordu çünkü çok ciddi baskı vardı. Ermenistan bağımsızlığını elde ettikten sonra etrafımızdaki bütün Müslüman ülkelere karşı ilgimiz arttı. Çok iyi ilişkilerimiz oldu." ifadelerini kullandı.
David Hovhannisyan, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı.
Orta Doğu
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:28