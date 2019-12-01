Sovyetlerin son liderinden ABD'ye çağrı: yeni bir Soğuk Savaş'ın başlamasına izin vermeyin

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın ülkeler arası çok kutuplu rekabetin olduğu yeni bir döneme girmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyerek, "ABD sonradan sıcak evreye geçip tüm modern medeniyetin yıkımına yol açabilecek yeni bir Soğuk Savaş'ın başlamasına izin vermemeli" çağrısında bulundu.

"Bunların dünya genelinde konuşulmaya başlaması güzel. İnsanlar tepki veriyor ve en önemlisi de bu. Konuşmacılar ve politikacılar, insanlar buna izin verilmemesi gerektiğini anlıyor" diyen Gorbaçov, şu vurguyu yaptı: "Yeni bir Soğuk Savaş başlarsa, mutlaka sıcak savaşa dönüşür ve böyle bir şey, tüm medeniyetimizin yıkımı olur. Buna izin verilmemeli."

1987 ANLAŞMASINI HATIRLATTI

CNN'e konuşan Gorbaçov, Moskova ve Washington'a yeni bir Soğuk Savaş'ın başlamasına izin vermemek için ellerinden geleni yapma çağrısında bulunan Gorbaçov, 1987'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) feshine de değindi.

Silahların kontrolünü amaçlayan bu tür anlaşmaların yeniden yapılabileceğinden umutlu olduğunu dile getiren son Sovyet lideri, bu tür anlaşmaların gerçek hedefinin nükleer silahlardan vazgeçmek olduğu için silah kontrolünden vazgeçmenin büyük bir hata olacağını belirtti.