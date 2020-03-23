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Soydan'ın 'Ormancılık Günü ve Orman Haftası' mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:54
Soydan'ın 'Ormancılık Günü ve Orman Haftası' mesajı
AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Ağaç ve orman olmadan solunacak temiz bir havanın, verimli bir toprağın, yeterli bir suyun olmayacağını akıllardan hiç çıkarmamak gerektiğini belirten AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni nesillere, gelecek kuşaklara temiz bir çevre, yaşanabilir, sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak istiyorsak bizlere birçok yarar sağlayan ormanlarımızı tüm zararlı etkenlerden korumalı, her yıl düzenli olarak daha çok ağaç dikip yeni ormanlar yetiştirmeliyiz. Doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ve daha nice faydasıyla eşsiz bir doğa harikası olan ormanlarımıza karşı son derece duyarlı ve özverili olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nı ağaca, ormana, yeşile ve kısacası tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle kutlar, ormanlarımızı koruyup gözeten başta görevliler olmak üzere hemşehrilerime ayrı ayrı şükranlarımı iletir, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Pazaryeri, AK Parti, Güncel

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