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Soyer'den hayat kurtaran itfaiye erine teşekkür ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, Konak'taki yangında ev sahibini yaralı kurtaran itfaiye eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret etti.

04.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:34Soyer'den hayat kurtaran itfaiye erine teşekkür ziyareti
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, Konak'taki yangında ev sahibini yaralı kurtaran itfaiye eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret etti.

Konak ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanın giriş katındaki yangında, itfaiye eri Çağlar, ev sahibi Özgehan Gökçay'ı yangından kurtarmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, kahraman itfaiye eri Mehmet Çağları evinde ziyaret etti. Çağlar, iki çocuğu ve eşiyle birlikte karşıladığı Başkan Soyer'e yangında yaşadıklarını anlattı. Evden içeri girdiğinde ev sahibinin baygın bir şekilde bulduğunu ifade eden Çağlar, kendi hava maskesini çıkararak baygın kadına taktığını ve bu şekilde kadının nefes almasını sağladığını söyledi. Çağlar'ın çocuklarıyla sohbet eden Soyer, "Babanız bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Bu cesaretin için sana teşekkür ediyoruz. Kahraman bir babanız var. Çok özel bir insan, bizi çok onurlandırdı. İyilik ve heyecan ölmemiş" dedi.

Ziyarete Başkan Soyer'e; İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Daire Başkanı Murat Varlıorpak ve DİSK 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral eşlik etti. - İZMİR

Tunç Soyer, İtfaiye, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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