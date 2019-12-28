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Soyer'den İzmir Maratonu müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Maratonu düzenlemeye hazırlanıyor. Müjdeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi.

28.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:32 Soyer'den İzmir Maratonu müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni yılda geniş katılımlı İzmir Maratonu düzenleyeceklerini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü'nün dün akşam Celal Atik Spor Salonu'ndaki yılbaşı kokteylinde konuşan Tunç Soyer, "Planlarımızı yaptık. İstanbul'daki maratonun benzerini İzmir'de hayata geçireceğiz. Özellikle çocuklarımıza maraton koşturacağız. Yedişerli gruplar halinde belli bir mesafe koşup, diğer çocuk grubuna bayrağı devredecekler" dedi. Soyer, İzmir'de spor yapmak isteyen herkese destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Yılbaşı kutlamasına Soyer'in yanı sıra Genel Sekreter Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Belediye Meclisi Spor Komisyonu Başkanı Şamil Sinan An, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Komisyonu Başkanı Ahmet Uğur Baran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve Artı Kulüp Genel Sekreteri Mustafa Ağme ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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