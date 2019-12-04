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Soyer'den kahraman itfaiye erine teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak ilçesinde yangın çıkan eve girerek bir kişiyi yaralı olarak kurtaran İtfaiye Eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret ederek teşekkür etti.

04.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:08Soyer'den kahraman itfaiye erine teşekkür
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak ilçesinde yangın çıkan eve girerek bir kişiyi yaralı olarak kurtaran Eri Mehmet Çağlar'ı evinde ziyaret ederek teşekkür etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Soyer'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak ve DİSK 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral eşlik etti.
Soyer, Çağlar'ın fedakarca davranarak yangında 24 yaşındaki kadını kurtardığını dile getirerek, "Bizi çok gururlandırdın. Cesaretinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Mehmet Çağlar ise evde kadını baygın halde bulduğunu ve kendi hava maskesini kadına takarak kadını dışarıya çıkardığını söyledi.
Çağlar'ın çocuklarıyla sohbet eden Soyer, "Kahraman bir babanız var. Çok özel bir insan. Bizi çok onurlandırdı. İyilik ve heyecan ölmemiş." ifadelerini kullandı.
İzmir'in Konak ilçesi Akarcalı Mahallesi'ndeki iki katlı binanın zemin katında 3 Aralık'ta çıkan yangında, içeride mahsur kalanların bulunduğunun belirtilmesi üzerine İtfaiye Eri Mehmet Çağlar eve girmiş, Özgehan Gökçay'ı kurtarmıştı. Dumandan etkilenen Çağlar ve yaralanan Gökçay, hastaneye kaldırılmıştı.

Mehmet Çağlar, İtfaiye, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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