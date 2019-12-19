Soyer'den Urla'da demokrasi ve dayanışma mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un tutuklanmasının ardından bugün Urla Belediyesi'ne kayyum atanmasını değerlendirdi. Kayyum uygulamasının demokrasiyle bağdaşmadığını ifade eden Soyer, " Türkiye'de ilk kez CHP'li bir belediye bu kadar ağır biçimde sorgulanarak cezalandırılıyor. Sorumluluğumuz sadece Urla ile sınırlı değil. Buradan tüm Türkiye'ye, CHP'nin demokrasiden, adaletten, hukuktan yana nasıl durduğunu göstereceğiz" dedi.

Gün içinde Buca Cezaevi'ndeki Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'u ziyaret eden Soyer, daha sonra CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP Urla İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Hakan Özbadur, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Oğuz'un tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığı'nca Urla Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Başkan Soyer, hukuki sürecin devam ettiğini, avukatların itiraz hazırlığında olduğunu ve muhtemelen yarın Oğuz'un tutukluluğuna itiraz edileceğini belirtti.

Demokrasi adına kazanıma dönüştürebiliriz

Parti olarak kayyum uygulamasına başından beri karşı çıktıklarını dile getiren Soyer, ortaya konacak birliktelik, dayanışma ve mücadelenin, iktidarın bundan sonraki kayyum girişimlerine karşı verilecek güçlü bir yanıt olacağını söyledi. Soyer sözlerine şöyle devam etti: "Ancak birlikte durursak bu durumu bir fırsata dönüştürebiliriz. O da demokrasi fırsatıdır. Nasıl Adalet Yürüyüşü demokrasi mücadelesinde tarihe geçtiyse, kayyum uygulamasına karşı ortaya koyacağımız birliktelik de tüm Türkiye demokrasisi için önemli bir kazanıma dönüşebilir."

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'u Buca Cezaevi'nde ziyaret ettiğini dile getiren Soyer,

Oğuz'un selamlarını iletti. Soyer, Oğuz'un çok üzgün olduğunu söyleyerek ortada suçlamaya konu olacak bir eylemin olmadığı yolundaki kanaatini dile getirdi. Yorucu bir sürecin kendilerini beklediğini ifade eden Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç endişe etmeyin. Gereğini yapma konusunda tereddütümüz yok."

Urla seçmeninin iradesine darbe

Soyer'in ardından söz alan CHP İl Başkanı Deniz Yücel ise kime uygulanırsa uygulansın kayyum uygulamasına karşı olduklarını diye getirerek şöyle konuştu: "Yasal olarak meclis üyelerimizin içinden seçim yapılabilecekken bir devlet memurunun, kaymakamın kayyum olarak atanmış olması Urla seçmenin iradesine vurulmuş bir darbedir. Bu, kayyum atamadan demokratik bir şekilde aşılabilecek bir süreçtir. Çünkü belediye ve meclis üyeleriyle ilgili bir isnat ve suçlama yoktur."