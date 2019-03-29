Soyer: "Kemalpaşa'nın Sorunlarını Beraber Çözeceğiz"

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) sanayicilerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Kemalpaşa'nın sorunlarını hep beraber çözeceklerini söyledi.

KOSBİ sanayicileri ve KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç'in de hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını yapan KOSBİ Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Öztaş, KOSBİ'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, " Nihat Zeybekci'den sonra Tunç Soyer'i de sanayicilerimizle bir araya getirdik. Adayların sanayiciler ile doğrudan buluşması son derece faydalı oldu.Hem adayların projelerini ve sanayiye yönelik planlarını doğrudan dinlemek hem de sanayicilerin olası sorularını doğrudan muhatabına sorabilmek imkanı yaratmış olduk" dedi.

'Ne yapacaksak beraber yapacağız'

CHP İzmir Başkan Adayı Soyer ise KOSBİ'nin İzmir'in en önemli sanayi üslerinden biri olduğunu dile getirerek, sanayicilerin en temel sorunu olan girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Demokrasiyi dijitalleştireceklerini ve sorunlarınçözümünde muhatapların katkısını mutlaka alacaklarını söyleyen Soyer, "Asla benim ağzımdan KOSBİ için şunu yaptım sözünü duyamayacaksınız. Ne yapılacaksa beraber yapacağız. Bir sorunun çözümünde de bir yatırımın hayata geçirilmesinde de muhatapları ile beraber belediye olarak karar alacağız ve uygulayacağız" dedi.

Metro, Ulucak Höyüğü ve Yiğitler Barajı gündeme geldi

Sanayicilerin soruları da yanıtlayan Soyer, metro konusunda gelen bir soruya "Metro'nun Kemalpaşa'ya uzatılmasının projesi de bütçesi de hazır. Metroyu Kemalpaşa'ya getireceğiz. Ulaşım problemini çözeceğiz" şeklinde yanıt verdi. KESİAD Başkanı Haluk Meriç'in Ulucak Höyüğü'ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek vermesi yönündeki talebini değerlendiren Soyer, "Tarihi gün yüzüne çıkarmak, turizmi canlandırmak bizim dönemimizin en önemli hamlelerinden biri olacak. Bu anlamda Ulucak Höyüğü'nü de mutlaka değerlendiririz" diye konuştu. Aynı şekilde DSİ'nin yaptığı Yiğitler Barajı'nın bir an önce bitirilmesi yönünde Büyükşehir'in katkısının olup olamayacağı yönündeki bir soruyu da yanıtlayan Soyer, "Sanayicinin ve çiftçinin girdi maliyetlerini düşürme yönünde çalışmalar yürüteceğimizi hep söylüyorum. Su da hem sanayicinin hem çiftçinin en temel ihtiyacı. Bu konuda barajın yapımının hızlandırılması konusunda Büyükşehir olarak devreye elbette ki gireriz" dedi.

Kaynak: Bültenler