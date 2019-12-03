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Soyer, koltuğunu bedensel engelli meclis üyesine emanet etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şehir dışına çıkarken görevini bedensel engelli meclis üyesi AK Parti'li Ahmet Uğur Baran'a bıraktı.

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46Soyer, koltuğunu bedensel engelli meclis üyesine emanet etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şehir dışına çıkarken görevini bedensel engelli meclis üyesi AK Parti'li Ahmet Uğur Baran'a bıraktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Uğur Baran, Tunç Soyer'e teşekkür ederek "Bu özel günde İzmir'de ve Türkiye'de engelli vatandaşlarımızı temsil ediyorum. Bu farkındalık, bu adım bizim için çok kıymetli. Tunç Başkan da bu adımı attı ve bu Türkiye genelinde bir ilk oldu." ifadelerini kullandı.
Baran, kaldırımların dar olması ve kaldırım işgalleri nedeniyle bedensel engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti. Engelliler konusundaki toplumsal farkındalığın geç oluştuğunu aktaran Baran, "Bir kafeteryanın tuvaletinde 'engelli kadın', 'engelli erkek' ayrımı yok. Ancak karamsar değilim, bunları el birliğiyle çözeceğiz." diye konuştu.
Baran, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Engelsiz İzmir Komisyonunun da çalışmalarına değindi.
Komisyonda ESHOT'a bağlı otobüslerin tüm engel gruplarına uygun olup olmadığıyla ilgili çalışma yapılması konusunda önerge sunduklarını dile getiren Baran, "ESHOT'taki bürokrat arkadaşlarla ciddi toplantılar yaptık, uygulama yöntemini karara bağladık ve karar Meclis'ten oy birliği ile geçti. Bu kararın ESHOT bütçesinde de yerini aldığını gördük ve çok mutlu olduk." değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Uğur Baran, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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