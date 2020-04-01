Soyer, sağlık çalışanları adına teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meslek fabrikasına giderek, sağlık çalışanları için tıbbi maske yapan dikiş eğitmenleriyle, atıştırmalık gıda üreten pasta ve aşçılık eğitmenlerine emekleri için teşekkür etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsü salgını nedeniyle risk altında çalışan sağlık personeli için tıbbi maske ve atıştırmalık gıda üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasının çalışanları ve gönüllülerini ziyaret etti. Mesai saatleri uzayan sağlık çalışanları için poğaça ve kurabiye yapan eğitmenlere, "Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu artırıyorsunuz" diyen Soyer, günde yaklaşık iki bin maske üreten dikiş eğitmenlerine de teşekkür etti.



15 bin maske üretildi



İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı meslek fabrikasında günde ortalama iki bin tıbbi maske üretiliyor. Bugüne kadar 15 bin maske, il içindeki aile sağlığı merkezleri ve belediye kurumlarına dağıtıldı. Meslek fabrikasında tıbbi maskenin yanı sıra sağlık çalışanları için; börek, poğaça ve kurabiye gibi atıştırmalık gıda üretilip hastanelere dağıtılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA