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Soyer, seyyar makam aracıyla yine yollardaydı

Seyyar makam uygulamasıyla halkın sorunlarını yerinde dinlemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer, İzmir'in Göztepe, Mithatpaşa ve Murat Reis mahallelerini ziyaret etti.

03.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:41Soyer, seyyar makam aracıyla yine yollardaydı
Seyyar makam uygulamasıyla halkın sorunlarını yerinde dinlemeye devam eden Büyükşehir Belediye Tunç Soyer, İzmir'in Göztepe, Mithatpaşa ve Murat Reis mahallelerini ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer, seyyar makam aracıyla mahallelerdeki vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Soyer son olarak, Göztepe, Mithatpaşa ve Murat Reis mahallelerini ziyaret etti. "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız belediye kapısının önünde beklemeyecek. Biz onların yanına gideceğiz" diyen Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve belediye bürokratları da eşlik etti. Muhtarlar ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Soyer, sorunlarla ilgili çözüm yollarını paylaştı. Tunç Soyer'in son durağı ise Hatay Pazaryeri oldu. Soyer burada da, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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