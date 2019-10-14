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Soyer "Seyyar makam"ı ile ilk ziyaretini yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla yaptırdığı, içinde makamının bulunduğu midibüs ile ilk ziyaretini Buca'ya yaptı.

14.10.2019 18:30Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla yaptırdığı, içinde makamının bulunduğu midibüs ile ilk ziyaretini Buca'ya yaptı.
Tunç Soyer, üzerinde "Seyyar Makam" yazılı midibüste, Akıncılar ve İnönü mahallelerinde muhtar ve vatandaşları kabul etti.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen notlar alan Soyer, sorunları yerinde inceledi. Soyer'e Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe de eşlik etti.
Soyer, vatandaşlar ve muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini kaydederek, "Sıkıntıyı, talebi yerinde görünce daha farklı bir çözümü ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlarımızla yakın temasta bulunduğumuz için çok mutluyum. Muhtarlarımızla birlikte çalışırsak vatandaşın derdine derman üretiriz." dedi.

Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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