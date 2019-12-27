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Soyer yeni yılı ilk kez Yaşam Kampüsü'nde kutladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni yılın ilk kutlamasını dün akşam Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yaptı. Gecede Yaşam Kampüsü sakinleri doyasıya eğlendi.

27.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:38 Soyer yeni yılı ilk kez Yaşam Kampüsü'nde kutladı

Yeni yıl yaklaşırken kutlamalar da başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2020'ye ilk kez Yaşam Kampüsü sakinleriyle merhaba dedi. Soyer, yeni yılda daha çok görüşeceklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bütün arzum ve dileğim, burada sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmenizdir. Hepinizin ellerinden öpüyorum, iyi ki varsınız, iyi ki beraberiz."

Soyer masalara giderek yaşam kampüsü sakinlerinin tek tek yeni yılını kutladı.

Canlı müziğin ve şovların yer aldığı yılbaşı kutlamasında huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Geceye Soyer'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da katıldı.


Tunç Soyer, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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