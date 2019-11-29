Haberler » Yaşam » Soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro ödül - Haber

Soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro ödül

Dresden'deki müzeden paha biçilmez mücevherleri çalan hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül verileceği açıklandı.

29.11.2019 02:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 02:53Soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro ödül
'deki müzeden paha biçilmez mücevherleri çalan hırsızları ihbar edene yarım milyon euro ödül verileceği açıklandı. 'nın Saksonya Eyaleti'ndeki Dresden kentinin en önemli müzelerinden Yeşil Kasa'dan (Grünes Gewölbe) çalınan mücevherlerin ve soygunu gerçekleştiren hırsızların bulunması için yardım edene 500 bin euro ödül verileceği açıklandı.

Savcılık ve polis yetkililerinin perşembe günü Dresden'de yaptıkları ortak açıklamada olayın aydınlatılması için kurulan özel ekibin de 20 kişiden 40 kişiye çıkarıldığı kaydedildi. Özel ekibin cuma gününe kadar incelemelerini sürdüreceği, daha sonra ise müzede bir dizi onarım çalışması yapılması gerektiği kaydedildi.

Yeşil Kasa (Grünes Gewölbe) Müzesi'nde, geçen pazartesi günü çok değerli üç elmas mücevher setine ait mücevherler çalınmıştı. Hırsızlar müzenin zemin katındaki demir parmaklıklı bir pencereden müzeye girmiş ve mücevherlerin sergilendiği vitrini bir baltayla kırmıştı. Olay yerinden otomobille kaçan hırsızlar daha sonra otomobili bir garajda ateşe vermişti. Kamera görüntülerinde iki kişi yer alsa da olayı araştıran özel ekip, hırsızların toplam dört kişi olduğundan yola çıkıyor.

Çalınan mücevherler "Güçlü August" diye anılan I. August ile III. August tarafından oluşturulan koleksiyonlara aitti. Müze yetkilileri 17. yüzyıla ait eserleri "paha biçilmez" olarak nitelendiriyor.

epd,dpa/ BW,ET

(c)

Almanya, Dresden, Polis, Yaşam

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Haberleri
02:53 Soyguncuları ihbar edene yarım milyon euro ödül
23:53 Yaşlı kadının kredi çıkmazı
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
17:45 Dodurga Spor Kulübü sporcusu Ayşe Karaca Türkiye 3.'sü oldu
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:14 Kars'ta kış lastiği ve kış tedbirleri semineri
16:11 KAFKASSAM Başkanı Oktay ülke ve dünya gündeminde yaşananları paylaştı
12:23 Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi
12:05 Belediye Başkanı Kaplan, çocuklar için bizzat mesai harcıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
29.11.2019 04:22:42