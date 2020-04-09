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Soyguncuyu elinde şişe ile kovaladı.

- Soyguncuyu elinde şişe ile kovaladı Birer saat arayla 3 ilçede 3 markete girdi, silahıyla korku dolu anlar yaşattı.

09.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:32
- Soyguncuyu elinde şişe ile kovaladı
Birer saat arayla 3 ilçede 3 markete girdi, silahıyla korku dolu anlar yaşattı.
İSTANBUL - Elindeki silahla birer saat arayla 3 markete girerek çalışanlara korku dolu anlar yaşatan şüpheli yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, bir market çalışanının silahlı şahısı elinde şişeyle kovalaması dikkat çekti.
Olay, 5 Nisan günü Silivri , Güngören ve Küçükçekmece ilçelerinde meydana geldi. Eli silahlı bir şahıs birer saat arayla 3 ilçedeki 3 farklı markete giderek silahıyla çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. Polis, kameraların incelenmesinin ardından şüpheliyi ve kullandığı aracı tespit ederek yakalama çalışması başlattı.
Çalışana ateş etti
Şüphelinin ilk olarak girdiği Güngören'deki bir benzin istasyonu marketinde çalışandan bir şeyler istediği, çalışanın istediklerini hazırladığı esnada belinden çıkardığı silahla üzerine ateş attığı görüldü. Çalışan korku ile sağa sola kaçışırken, eli silahlı gaspçı da oradan ayrıldı. Silivri'de meydana gelen olayda ise yine bir benzin istasyonu marketine giren şüphelinin, elindeki silahı çalışana doğrultarak kasayı açmasını istediği, market çalışanının korkuyla kasadaki paraları kendisine verdiği görüldü.
Silahlı adamın peşinden koştu, mermilere şişeyle karşılık verdi
Şüphelinin son olarak Küçükçekmece'de bir markete girdiği ve silahını markettekilere doğrultarak kendilerini gasp etmek istediği görüldü. Şüpheli, markettekilerin soğukkanlı davranması ve üzerine yürümesi sonrası telaşa kapılarak çareyi kaçmakta buldu. Şüpheli kaçarken markettekiler de peşinden koştu. Şüphelinin o anlarda silahıyla ateş açtığı, markettekilerden birinin ise ateşe elindeki şişeyi fırlatarak karşılık verdiği görüldü.
Yakalandı ve tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, 3 ilçede meydana 3 ayrı olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Tolunay D. (25), Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Elindeki silahla korku dolu anlar yaşatan şahısın daha önce işlediği suçlardan emniyette 13 adet kaydı bulunduğu öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tolunay D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soyguncuyu elinde şişe ile kovaladı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Küçükçekmece, Güngören, Silivri, 3. Sayfa
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