Haberler » 3. Sayfa » Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı - Haberler

Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı

Bağcılar'da bir iş yerini soymaya çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı.

13.01.2020 06:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 06:55Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı
'da bir iş yerini soymaya çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 05.00 sularında Bağcılar Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir halı mağazasına hırsızlık amacıyla gelen şüpheliler, iş yerinin otomatik kepenkleri kırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, soygun girişiminde bulunan şüphelileri görünce müdahale etmeye çalıştı.

Hırsızlık şüphelileri, kendilerine engele olmaya çalışan vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, hırsızlık şüphelisi saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Bağcılar, Güneşli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

07:30  Prens Harry ve Meghan Markle: Kraliçe 2. Elizabeth'in yapacağı toplantının gündemi ne, kimler... - Haberler
07:10  Filipinler'de Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı, tehlikeli bir patlamadan korkuluyor - Haberler
07:08  ABD Dışişlerinden Türk-Yunan ilişkileri açıklaması: Başarılı bir Türkiye hepimiz için önemli - Haberler
06:50  Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı - Haberler
06:45  13 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
00:58  Genç kadın, çalılıklar arasında yarı çıplak halde ve yaralanmış şekilde bulundu - Haberler
00:56  Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu - Haberler
23:34  Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi - Haberler
22:35  İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı - Haberler
21:23  Ünlü isim, bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu! Kendini yerde buldu - Haberler
13.01.2020 07:32:37