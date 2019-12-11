Haberler » Güncel » Soykırım inkarcısı Handke Saraybosna'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi - Haber

Soykırım inkarcısı Handke Saraybosna'da "istenmeyen kişi" ilan edildi

Bosna'daki soykırımı inkar eden Nobel ödüllü Avusturyalı yazar Peter Handke, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "istenmeyen kişi" ilan edildi.

11.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:04Soykırım inkarcısı Handke Saraybosna'da
Bosna'daki soykırımı inkar eden Nobel ödüllü Avusturyalı yazar Peter Handke, Bosna Hersek'in başkenti 'da "istenmeyen kişi" ilan edildi.
Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımı inkar eden ve Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığıyla tanınan Handke'ye tepkiler dinmiyor.
Saraybosna Kanton Meclisi, Boşnak partisi Demokratik Eylem Partisinin (SDA) önerisi üzerine yapılan oylama sonucunda, Handke'yi kanton sınırları içinde "istenmeyen kişi" ilan etti.
Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Nobel ödülü alan Handke'nin Bosna'daki soykırımı inkar etmesinin "son nokta" olduğu belirtilerek "En kötüsü de Peter Handke'nin geçmişteki inkarcı fikirlerini bugün değiştirmemesidir." ifadesi kullanıldı.
Tepkilere rağmen Nobel ödülünü aldı
Avusturyalı yazar Handke, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar etmiş, Müslüman Boşnakların kendi kendilerini öldürdüklerini savunmuştu.
Kosova'daki savaş sırasında da Sırp lider Milosevic'in yanında yer alan Handke, yazılarıyla o dönemde Milosevic rejiminin en büyük destekçilerinden biri olmuştu.
Bosna Hersek ve Kosovalı kurban yakınları, bu yılki ödülün Handke'ye verileceğini açıklanmasından itibaren, İsveç Kraliyet Akademisini bu hatadan geri dönmeye çağırmış ve çok sayıda protesto düzenlenmişti.
Protestolara ve tepkilere rağmen, Handke dün akşam düzenlenen törende ödülünü İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın elinden almıştı.

Peter Handke, Saraybosna, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:18 Bakan Soylu: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
14:18 Özel sporcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:18 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Bağlar Belediyesine ziyaret - Haber
14:18 Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı - Haber
14:17 Tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (4) - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 14:28:51