Söylediği söz başını yaktı! İşte Nzonzi'nin kadro dışı kalma sebebi

Avrupa kupalarına kötü sonla veda eden, Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Edinilen son bilgilere göre ise Nzonzi, maç kadrosunda kendisini görmeyince sinirlenip "Gitmek istiyorum" diyerek sitem etti. Akabinde Nzonzi süresiz olarak kadro dışı kaldı.

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken Nzonzi, Terim tarafından yedek kadroda görevlendirildi. Bu kararı beğenmeyip antrenmanı yarıda bırakan 30 yaşındaki oyuncu, kadro dışı bırakıldı.

"GİTMEK İSTİYORUM" DEDİ

Ani gelişen bu karar sonrası yıldız oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığı da ortaya çıktı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Nzonzi antrenman sonrası Ankaragücü karşılaşması için açıklanan maç kadrosunda kendisini görmeyince sinirlendi. Akabinde "Gitmek istiyorum" diyerek sitem etti.

Daha önceki disiplinsiz davranışları da sarı-kırmızılı heyette hoş karşılanmayan Nzonzi'nin bu son davranışıyla bileti kesildi.