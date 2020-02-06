Söylenti linçle bitti! Çocuk kaçırdığı iddia edilen çiftçi, köylüler tarafından öldürüldü

Hindistan'ın Madhya Paresh eyaletinin Dhar bölgesindeki bir köyde korkunç bir olay yaşandı. Köyde çocuk kaçırdığından şüphelenilen bir kişi köylüler tarafından linç edilerek öldürüldü. Hayatını kaybeden çiftçinin yanında bulunan 5 kişi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

DEDİKODU HIZLA YAYILDI

Hindistan basınında yer alan habere göre, köye gelen 6 kişinin yeniden çocuk kaçırma girişiminde bulunacağı dedikodusu hızla yayıldı. O sırada durumun farkına varan kişiler olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak arabalarının önü kesildi.

TAŞ, SOPA VE DEMİR LEVHALARLA LİNÇ EDİLDİLER

Otomobillerinden çıkarılan 6 kişi, köylüler tarafından dövülmeye, ardından da linç edilmeye başlandı. Cep telefonları ile kaydedilen korkunç görüntülerde adamların taş, sopa ve demir levhalarla dövüldüğü görülüyor.

Köye gelen kişilerin daha önce peşin para ödedikleri tarım işçilerinden alacaklarını almak için geldiği belirlendi. Olayda bir zengin çiftçi linç edilerek hayatını kaybederken, diğerleri ise ağır şekilde yaralandı.

1 CESET VE 5 AĞIR YARALI BULUNDU

Gerçekleşen olayın ardından bölgeye giden polis ekipleri 1 ceset ve 5 ağır yaralı kişi buldu. Köyden toplam 15 kişinin cinayet nedeniyle tutuklandığı açıklanırken, bölgede görev yapan bir polisin tüm engelleme çabalarının sonuçsuz kaldığı açıklandı.

Polis müfettişi Aditya Pratap Singh, çiftçilerin kendilerini savunmaya ya da durumu anlatmaya fırsat bulamadan saldırıya uğradıklarını açıkladı. Adının Ganesh Khasi olduğu açıklanan adam, polisler tarafından Manawar Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

OLAYLARI BAŞLATAN KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Hindistan Başbakanı Kamal Nath, suçluların en ağır şekilde cezalandırılması talimatı verirken, olayları başlatan kişinin kim olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Yaşanan olayın ardından köye giriş ve çıkışlar kapatılırken, geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.