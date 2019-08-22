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SÖYLEŞİ - KOBİ'ler Avrupa ile ticaretimizin en önemli kısmı

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Türkiye'nin Avrupa ile ticaretinin en önemli parçasının KOBİ'ler olduğunu söyledi.

22.08.2019 14:34 SÖYLEŞİ - KOBİ'ler Avrupa ile ticaretimizin en önemli kısmı
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Türkiye'nin Avrupa ile ticaretinin en önemli parçasının KOBİ'ler olduğunu söyledi.
DHA'nın sorularını yanıtlayan Öztürk şu açıklamaları yaptı:
"Türkiye için KOBİ'ler çok önemli. Üretim, istihdam ve ihracat için çok önemli. Türkiye'nin de bugün geldiği noktada genel olarak KOBi ağırlıklı bir sektör ağımız var. O anlamda neresinden bakarsanız bakın önemi tartışılmaz tabii ki.
"Bence ticaretin en önemli halkalarından birisi KOBİ'ler ve Türkiye'deki çalışma sisteminin sermayesi? Bu anlamda da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa ile ticaretimizin önemli kısmını oluşturan KOBİ'lerdir. Biz bugün burada bu toplantıyı çok benimsiyoruz, çok önemsiyoruz. Bu toplantının KOBİ'lerin gelişimi büyümesi ve Avrupa standartlarına gelmesi anlamında da öenemli bir katkı sağlayacağını, sektörlerin gelişiminde önemli bir toplantı olacağını düşünmekteyim. Biz hazır giyim sektörü olarak Avrupa ile ticari ilişkilerimiz oldukça iyi, istenilen düzeye yakın bir yerdeyiz ancak pazarla ilgili yani standartlar anlamında yakın bir düzeydeyiz ama poazardakiş genişleme anlamında ciddi bir eksikliğimiz var onun da bu proje ile genişleyeceğini ümit ediyorum."

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Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk röportajı



Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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