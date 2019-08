SÖYLEŞİ-Rekabet gücümüzü artırmak için üretim teşviki şart

SÖYLEŞİ-Rekabet gücümüzü artırmak için üretim teşviki şartİlayda Kılıçay - Mahmut Can Emir - Olgucan Kalkan İstanbul , 22 Ağustos (DHA) ' İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, sektör açısından kimi teşvik programlarının olumsuz etki yaratabileceğine işaret ederek, Rekabet gücümüzü artırmak için üretim teşviki şart' dedi.Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi sonuçlarının değerlendirildiği ortak basın toplantısının ardından DHA'nın sorularını yanıtlayan Şenocak, şu değerlendirmeleri yaptıSektörümüz açısından üretime teşvik verilmesi lazım; yani her sektör için yatırıma teşvik gerekmiyor, bazı kapasite doluluk oranları yüksek olanları da yatırıma teşvik verebilirsiniz ama bize yatırıma teşvik vererek aslında şu an da üretimde zorlanan düşük kapasiteyle çalışan firmalarımızın daha da zor duruma girmesine sebebiyet veriliyor. Onun için devlet teşviklerinin ivedilikle gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani teşvik veriyorsunuz ama bazen bu olumsuz bir etki de yaratabiliyor sektörler açısından. Rekabet gücümüzü artırmak için üretim teşviki şart dedi.ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere bir takım vergiler koymasının Türkiye'ye avantaj sağlayabileceğini belirten Şenocak, Brexit'in netleşmesinin de pozisyon alabilmek açısından olumlu olacağını da söyledi Amerika'ya ticaret savaşları sebebiyle bilhassa ağırlık vermeliyiz. Ticaret savaşlarından dolayı Çin'in zorlanması, bazı ülkelerde fiyat kırarak zorlanmadığı veya bariyerlerin olmadığı ülkelere yönlenmesi doğrultusunda harekete geçirebilir.Amerika'ya daha çok ürün satmak için mücadele vermemiz gerekiyor çünkü gerçekten müthiş bir pazar. Deriyle ilgili son 3- 4 yıldır çaba sarf ettik, ihracatımızı ikiye katladık. Her ne kadar ikiye katladıysak bile en azından beşe katlamamız gerektiğini düşünüyoruz ve bu anlamda da oradaki çabalarımızı devam ettiriyoruz ve ettirmemiz gerektiğine de inanıyorum.Sözlerini, Tekstil sektörü olarak yılın ilk yarısında ihracatta ekside gidiyorduk ama yılın yedinci ayında yüzde 11'lik rekor bir artışla kapattık bu yüzden yılın son çeyreğinde ya da ikinci yarısında ihracatın olumlu seyredeceğini düşünüyorum veriler de bunu gösteriyor diye sürdüren Şenocak, şöyle devam ettiBiz kaza yapmadan tedbir almayız biliyorsunuz. Önce kazayı yapacağız sonra tedbir alacağız. Yani gidişat bozuk olduğunda onun sonucu zarar vermeden önce onun tedbirini almamız gerekirdi diye düşünüyorum.Neyin ithalatın azaldığı konusunda da çok dikkat etmeliyiz. Eğer ara mamul Türkiye de olmayan yarı mamul veya hammadde ithalatında sıkıntılar varsa orta vadede, kısa vadede uzun vadede sıkıntılar yaratacağı anlamına gelir.Şimdi bu işin ithalatın azalmasının bir kısmı da bundan kaynaklanıyor. Mutlaka bunun da gözden geçirilip o sektörlerle ilgili tedbirlerin alınması gerekir.Ayakkabı sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandı iflaslar oldu firmalar kapandı etti gitti ama o aşağı yukarı iki yıl öncesinin ön sinyallerini veren bir pozisyondu. 18- 19 ay vade mi olurO zaman ona göre tedbirinizi alacaksınız şimdi faizleri düşürüyoruz. Anlamakta zorlandığım bir şey de var; önce sektörleri krize sokuyoruz daha sonra da faizleri düşürerek piyasayı hareketlendirip onları kurtarmaya çalışıyoruz.O sıkıntıya giderken inşaat sektörü, ayakkabı sektörü önceden Amerika'nın yaptığı gibi yani o gün işimize geliyor olabilir o yüksek büyümeler yüzde 7-8'lik büyümeler ama yarın sorun yaratacaksa yarın yüzde altı olsun yarın da krize girmeyeyim ben.Üretim ve ihracat odaklı büyümek zorundayız. Şu an da ayakkabı sektörü içeride kötü, ihracatta rekor kırıyor.Normalde iki milyar dolar civarında bizim bir hedefimiz vardı kendi sektörümüz açısından söylüyorum biraz altında kalacağımızı düşünüyorum. Yani iki milyar doları yakalayamayacağız.Miktar olarak artışımız yüzde 10 ama değer olarak artışımız yüzde bir, daha çok mal satmışız dışarıya. Bunun iki nedeni var; birincisi, hammadde fiyatlarının düşmesi, o zaman otomatikman sizin kar marjınız aynı yine katma değerli ürün satıyorsunuz ama biz İngiltere'den 10 dolara deri alıyorduk şimdi 3 dolara alıyoruz.Yani o da yansımasıyla beraber miktar olarak daha fazla satmış oluyoruz. Bir de tabii ayakkabı sektöründe olduğu gibi dışarıda rekabet şartları Türkiye de ki üretimin ? tüketimin daralmasıyla fiyat kırarak satıyorsunuz.Yarın bir gün hammadde fiyatları değişir, İçeride ki şartlarımız değişir fiyat kırmayız aynı pozisyonlara döneriz diye düşünüyorum.